Trigoria no vax: un titolare giallorosso non è vaccinato. La Roma in pressing per convincerlo

Ai già indisponibili - per vari motivi - Spinazzola, Diawara, El Shaarawy e Darboe, si aggiungono le defezioni di Borja Mayoral - oggi l'esito di un nuovo tampone dirà se potrà prender parte alle sfide con Milan e Juve, dopo il contatto diretto con un positivo - e di un altro giocatore - che preferisce mantenere l'anonimato - recidivo al contagio da Coronavirus.

A tutto questo va aggiunta la spinosa questione del calciatore della Roma che finora non ha voluto sottoporsi al vaccino: un vero e proprio titolare che con le nuove regole che entreranno in vigore dal 10 gennaio, senza il super green pass non potrebbe più lavorare a Trigoria.

Ovviamente Mourinho non vuole perderlo e in queste ore, con Pinto, sta provando a convincerlo. Il calciatore ci sta pensando, anche perché sa a che cosa potrebbe andare incontro. Al Bayern Monaco, ad esempio, la conseguenza in un caso analogo è stata il taglio dello stipendio.

(Il Messaggero)