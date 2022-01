Totti parla con i Friedkin. Tifosi delusi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un arrivederci doloroso. L'ultima partita della Roma con il pubblico sugli spalti - almeno fino a fine gennaio - si è trasformata in una delle serate più amare della stagione per gli oltre trentamila tifosi giallorossi sugli spalti. I quattro gol subiti - tre dei quali arrivati nell'arco di sette minuti - e la clamorosa rimonta della Juventus ha improvvisamente raggelato gli spettatori dell'Olimpico, che per 70' avevano spinto la squadra di José Mourinho (fino a metà ripresa in totale controllo della partita). Serata amara anche per Francesco Totti, che per la seconda volta in stagione ha visto un match della Roma dalla tribuna d'onore: dopo il grande ritorno allo stadio in occasione di Roma-Inter, anche ieri l'ex numero 10 è ha assistito ad una sconfitta. Immancabile la presenza dei Friedkin: anche ieri Dan e Ryan hanno colto l'occasione per una chiacchierata con la bandiera giallorossa. Oltre allo storico capitano romanista a seguire il match in tribuna c'era anche il ct Mancini.