Torna Zaniolo, ma un titolare è positivo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Domenica contro il Cagliari José Mourinho potrà tornare a contare su Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso torna a disposizione del tecnico in vista del match dell'Olimpico e, a breve, ricomincerà ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver saltato la gara con la Juventus. Si rivede anche Daniel Fuzato, che torna ad allenarsi con la squadra dopo essere risultato negativo ad un tampone molecolare. La brutta notizia per lo Special One invece è la nuova positività di un altro titolarissimo della squadra giallorossa: da ieri il giocatore si trova in isolamento domiciliare.

Un'assenza che si aggiunge a quella di Cristante, squalificato dal Giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata nell'ultima partita. A prendere il posto del numero 4 potrebbe essere Sergio Oliveira: per il centrocampista in arrivo dal Porto sarebbe l'esordio da titolare con la nuova maglia. Anche Maitland-Niles dovrebbe essere riconfermato dal 1' vista l'indisponibilità di Karsdorp.

Quella con i sardi sarà la prima gara con un Olimpico vuoto: saranno soltanto cinquemila gli spettatori ammessi sugli spalti. Una limitazione non da poco per la Roma, che da inizio stagione ha fatto registrate per sette volte il tutto esaurito, chiudendo la campagna abbonamenti con quasi ventiduemila tessere sottoscritte. Ieri intanto il club ha comunicato che i biglietti venduti nei pacchetti per i match con Cagliari e Lecce verranno rimborsati automaticamente. Vista l'impossibilità di accedere allo stadio per tutti gli abbonati dopo le nuove restrizioni, nei prossimi giorni verrà pubblicato un comunicato in merito.