Tiago Pinto a caccia del terzo rinforzo: Mavididi l’ultima idea

La Roma può ritenersi moderatamente soddisfatta per quanto fatto finora sul mercato: regalati a Mourinho Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles e piazzati in uscita diversi esuberi, la sensazione è che a Trigoria si stia aspettando di perfezionare un'ulteriore cessione per far scattare l'effetto domino e completare un terzo acquisto. E se per Sarr non sembra esserci margine, lo Special One aspetta ancora il regista: Kamara piace, ma le pretese economiche del centrocampista complicano le cose. Nessun riscontro su Lucas Vazquez, mentre gli osservatori giallorossi continuano a monitorare diversi profili per l'estate: fra questi quello di Stephy Mavididi del Montpellier, classe '98, ala inglese cresciuta nell'Arsenal, che conta già un'esperienza italiana nell'under 23 della Juventus.

(La Repubblica)