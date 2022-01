Tammy vola a forza 15: "E con la Roma non mi fermo qui"

Tammy Abraham è sempre più al centro del progetto della Roma e, a qualche mese dal suo arrivo in giallorosso, le cifre investite per il suo ingaggio non appaiono più un mistero. E se ormai non è più un segreto che l'intercessione di Mourinho sia stata cruciale per convincerlo a sbarcare a Trigoria, i tifosi si godono un attaccante da 15 reti nelle prime 29 apparizioni. A queste sono da aggiungere 4 assist serviti ai compagni e gli 8 legni colpiti fin qui.

E' evidente, poi, l'intesa dell'attaccante inglese con Nicolò Zaniolo. E l'Empoli può rappresentare l'occasione per Abraham di continuare la propria scalata sui numeri. «Sono felice dei quindici gol che ho realizzato finora – ha spiegato l'attaccante – però ne voglio di più. Sono fortunato di essere in una squadra che crea occasioni. per questo desidero aiutare la Roma segnando più reti e facendo più assist possibili».

(gasport)