Tammy-show. È già record fra gli inglesi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma si gode il suo bomber. Dopo 30 partite giocate con la maglia giallorossa, i gol segnati da Tammy Abraham sono già 17 (più 7 legni colpiti). Un bottino niente male tra i 6 gol in Conference League, quello in Coppa Italia e i 10 in Serie A (l'ultimo inglese a riuscirci era stato Platt nel 91/92) che da novembre in poi lo ha reso il secondo giocatore ad aver segnato più gol (13) nei top campionati dietro Lewandowski (14). «I gol hanno contribuito alla vittoria ma in un'altra occasione avremmo potuto pareggiare - spiega Abraham dopo la doppietta a Empoli - dobbiamo migliorare, non possiamo lasciar segnare 2 volte l'avversario. La prossima volta potrebbe finire 4-4». Parole dolci invece nei confronti di Zaniolo: «Con Nicolò c'è un buon feeling, lavoriamo ogni giorno per rendere l'intesa migliore. Sono contento che ad Empoli abbia segnato anche lui». Il centravanti rimarrà ad allenarsi a Trigoria: la nazionale inglese infatti non ha programmato stage.