Tammy, Mou vuole di più

Alla vigilia del match con l’Empoli dell’ex Andreazzoli, Mourinho chiama in causa il calciatore che al momento è al di sopra di ogni critica: «Abraham? Onestamente mi aspetto di più, ha margine per migliorare. Non solo a livello numerico, perchè i numeri sono buoni anche con tanti pali e senza rigori calciati. Mi riferisco all’aspetto qualitativo».

Il messaggio è soltanto apparentemente rivolto all’inglese. L'allenatore della Roma torna infatti sul concetto di qualità, già affrontato dopo la partita con il Lecce: «Dico questo perch bisogna capire dove possiamo arrivare noi con Tammy e dove può arrivare lui con noi. Siamo tutti insieme e speriamo che la crescita delle individualità vada di pari passo con quella della squadra». I

Più che nell’idea di gioco, la mano di Mourinho si vede in come sta rivoluzionando la rosa. Dal suo arrivo, sono già 6 i volti nuovi (Rui Patricio, Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Abraham, Shomurodov e Viña) più Felix, pescato in Primavera. Vorrebbe accelerare il processo di trasformazione, per questo ritorna (parzialmente) sulle dichiarazioni di un paio di settimane fa: «Forse ho sbagliato a dire che il mercato era chiuso. Fino al 31 gennaio aperto. Poi io non mi aspetto qualcosa in più, ma il mercato è aperto».

(Il Messaggero)