Tammy 17 reti: solo 4 (o 5?) hanno fatto meglio all’esordio

Tammy Abraham ha già segnato più di Pruzzo, Dzeko, Balbo, Voeller, Guaita e Prati. Anche più di Salah, staccato grazie ai due gol segnati a Empoli. L'inglese è già a quota 17 e solo 4 o 5 cinque calciatori hanno fatto meglio di lui all'esordio in giallorosso: Volk ne fece 24 in Divisione nazionale, Montella 21 fra campionato e coppe, Batistuta a 21 e Lojacono 19. C'è anche Michelini, che ai 16 gol di campionato ne aggiunse due in Coppa Italia a Napoli e Pontedera (solo secondo alcuni giornali). Come Tammy, a quota 17: Manfredini, Borriello e Borja Mayoral. È soltanto gennaio e l'inglese ha superato dopo più di 90 anni Volk, stabilendo un nuovo record della storia della Roma.

(Corsera)