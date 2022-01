Sul Foro Italico pioggia da 135 milioni per il mega restyling

Nuova pista allo Stadio Olimpico per gli europei d’atletica del 2024, una copertura del Centrale del Tennis che diventerà un impianto multifunzionale, lavori allo Stadio del Nuoto in vista degli europei del 2022 e una lunga serie d’interventi di ristrutturazione che riguarderanno mosaici, marmi e immobili. Il Foro Italico abbraccia il maxi investimento da 135 milioni di Sport e Salute, l’ente del governo per la promozione dello sport.

I lavori cominceranno già nei prossimi giorni e dureranno tre anni. Dei 135 milioni a disposizione, 80 sono stati assegnati dal Ministero delle Politiche Giovanili. Gli interventi interesseranno il restauro conservativo e la rifunzionalizzazione di Viale dell’Obelisco, delle Ex Foresterie Sud, dell’Ex Palazzo delle Terme, dello lo Stadio del Nuoto e dell’Ex Accademia di Educazione Fisica e dello Stadio dei Marmi, che diventerà una piazza sempre illuminata a disposizione dei romani. Nei piani c’è anche la creazione di un parco avventura dietro la Farnesina, oltre «alla creazione di hub community, uno spazio innovativo, digitale, aperto a tutti, aggregatore di contenuti ed emozioni che vivranno tutto l’anno», aggiunge Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute.