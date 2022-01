Stamattina altro giro di tamponi. Krunic gioca, Rebic in panchina

Tra scelte tecniche e decisioni forzate, la vigilia di Stefano Pioli è stata ricca di interrogativi. I dubbi riguardano ogni reparto. In difesa Florenzi giocherà per Calabria, decisione già presa in settimana. Kalulu e Gabbia sono pronti a entrare al centro. In mezzo è la Coppa d’Africa a ridurre le opzioni a disposizione: Kessie e Bennacer sono impegnati in nazionale, con Pioli resta Tonali che si occuperà della regia. Con lui più Krunic che Bakayoko. Davanti più Giroud che Ibrahimovic: anche se Pioli ha lasciato aperto il ballottaggio sul centravanti nella rifinitura di ieri è stato provato il francese negli undici iniziali. Tornano disponibili Leao, assente da un mese, e Rebic, che manca dal doppio del tempo e che Pioli recupera per la panchina. Dopo le tre nuove positività annunciate ieri, tutta la squadra nella giornata di oggi verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats.

(gasport)