Stadio Roma, Onorato (ass. Sport): "E' una priorità per questa amministrazione. Felici di incontrare ed ascoltare i Friedkin"

CORSPORT - Ha chiarito la sua posizione e quella della nuova amministrazione di Roma Capitale sullo Stadio della Roma Alessandro Onorato, assessore a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda del nuovo corso Gualtieri, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Prima c'erano quelli del no, noi siamo quelli del sì"

[...]

Stadio della Roma: un'odissea infinita. Ed un danno di immagine per la città

"Contribuire alla realizzazione degli stadi della Roma e della Lazio è una priorità per questa amministrazione. Vogliamo affrontare questo tema in modo serio e non come propaganda elettorale. Siamo disposti ad ascoltare le proprietà della Roma e della Lazio. I nostri obiettivi sono chiari: promuovere lo sport di base, investire sull'impiantistica sportiva e organizzare i grandi eventi. Ci muoviamo su questi tre filoni".

Giovedì incontrerete i Friedkin: i tifosi possono nutrire speranze che sia la volta buona? Roma Capitale è stata anche citata per danni per il vecchio progetto

"Siamo felici di incontrarli e di ascoltare i loro progetti. E siamo pronti a facilitare l'iter in un sano equilibrio tra interesse pubblico e privato. Ci deve essere un iter ben preciso e ci vorrà tempo, ma non prenderemo in giro la gente. Sulla causa come sapete c'è una delibera della giunta Raggi che ha tolto il pubblico interesse dal vecchio progetto sullo stadio. Il soggetto privato, cioè il gruppo Vitek, ha citato per danni Roma Capitale per oltre 330 milioni di euro. E' giusto che il comune si difenda, ma la controversia è figlia di un progetto finito male e di un'incapacità amministrativa di saperlo portare a casa".

[...]