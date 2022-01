Stadi aperti al 50% a partire da Inter-Milan

Ritorno al 50% della capienza negli stadi italiani a partire da dopo la sosta: questa la possibilità paventata dall'edizione odierna della rosea, che riporta come per un cambiamento potrebbe non essere necessario un intervento normativo: basterebbe il placet della Federcalcio. Così l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: "Dalle informazioni che abbiamo, avremo almeno il 50 per cento ed è il minimo sindacale. Speriamo di poter raggiungere presto il 100 per cento della capienza degli impianti grazie al grande lavoro che sta facendo la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. Dobbiamo tornare a un livello di normalità e riportare il pubblico negli stadi. Perché anche quando torneranno le coppe europee sarebbe un danno enorme per i nostri club giocare all’estero con il pubblico avversario e in casa senza tifosi, perderemmo il fattore campo".

(gasport)