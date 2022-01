Spunta Danilo: è l'ultima idea per rinforzare il centrocampo

È una soluzione che Pinto sta valutando, anche se non gli scalda il cuore e forse anche perché Mourinho in quella casella vorrebbe un giocatore per alcuni versi diverso, più ragionatore ed equilibratore. Danilo, infatti, gioca davanti alla difesa, ma non è un regista puro e il meglio di sé lo dà quando da centrale ha compiti da mediano incontrista. Resta quindi un’idea, è dentro la lista ma non è il primo nome di Tiago Pinto.

Il problema è anche il costo perché il Psg lo ha pagato 20 milioni due estati fa e attualmente non lo valuta meno di 15, avendo un contratto in scadenza nel 2025. La situazione si potrebbe sbloccare se a Parigi dovesse arrivare Ndombelé (che è stato nel mirino della Roma) dal Tottenham, dove dovrebbe sbarcare Amrabat.

(Gasport)