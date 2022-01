Spinazzola è un caso. «In campo ad agosto»

«L'obiettivo ragionevole di Spinazzola è tornare nella prossima stagione», sono le parole di Andrea Ferretti, medico della Nazionale, sul recupero del giallorosso. Da Trigoria hanno accolto con stupore e un pizzico di fastidio l'annuncio di Ferretti che ha parlato ai microfoni de "Il Diabolico e il Divino". A onor del vero ne aveva parlato anche Mourinho che aveva detto: «Ho sempre pensato che non avrei potuto contare su Spinazzola per questa stagione».

Il chirurgo Lempainen che lo aveva operato aveva già chiarito che per il recupero agonistico sarebbero serviti più o meno 8 mesi. Quindi è immaginabile che Spinazzola non possa tornare a giocare prima di metà marzo. Ma in questa storia ci sono due elementi non lineari: il primo che subito dopo l'intervento il giocatore aveva parlato di un possibile ritorno «a novembre» almeno per gli allenamenti; il secondo è che il dottor Lempainen, dopo il primo controllo autunnale a Trigoria, avrebbe dovuto visitare il terzino a Turku il 15 gennaio, ma il consulto è stato rinviato a data da destinarsi.

Dal momento del via libera del chirurgo servirà un altro mese di allenamenti senza intoppi prima del graduale rientro. Dall'entourage di Spinazzola filtra che tutto procede bene e che la metà di marzo resta un obiettivo credibile.

(Corsport)