Spinazzola diventa un giallo

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Nell’assenza di certezze ogni ipotesi ha spazio per essere ascoltata. Capita così che medico e fisioterapista della Nazionale parlino di Spinazzola, ipotizzando il suo rientro a regime soltanto nella prossima stagione e alzando nuove nubi sugli effettivi tempi di recupero del terzino che la Roma non può (e non vuole) attualmente comunicare. Ad oggi una data precisa, in effetti, non c’è.

«Spinazzola si sta allenando - ha commentato a New Sound Level il fisioterapista degli azzurri Riccardo Torquati - a ottobre avevo detto che prima di gennaio non avrebbe messo piede in campo, credo che l’obiettivo del ragazzo sia giocare il Mondiale e quindi non mi aspetto un recupero accelerato. Me lo immagino a disposizione al termine di questa stagione, per poter fare una partenza sprint ad agosto-settembre ed essere in grande forma per il Qatar». Collegato con la trasmissione c’è anche il medico dell’Italia Andrea Ferretti che si dice d’accordo con Torquati e aggiunge: «La rottura del tendine d’Achille per un calciatore è sempre un problema serio. La storia ci insegna che il pieno recupero è piuttosto lento, ho rivisto Leonardo poco prima di Natale ed era ottimista, ma sapeva benissimo che il rientro non sarebbe stato immediato. Aspettiamo le verifiche del campo, quelle vere non sono iniziate, realisticamente non sarà facile per lui tornare subito ai livelli stratosferici dell’Europeo».