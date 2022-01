Sogno Kamara ma prima bisogna vendere

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Mourinho è stato soddisfatto, ma con due settimane di mercato ancora aperto i radar a Trigoria sono tutt'altro che spenti. Per mettere la ciliegina sulla torta infatti servirebbe un altro centrocampista, che potrebbe arrivare soltanto in caso di una cessione a titolo definitivo. Il sogno di Tiago Pinto resta Kamara del Marsiglia - in scadenza a giugno - richiesto da mezza Europa e che per lasciare la Francia chiede un contratto da quasi 5 milioni a stagione. Cifre fuori portata al momento ma nel caso in cui si riuscisse a monetizzare con un'altra uscita, un tentativo in extremis per il classe '99 non è da escludere.

Tra i possibili partenti ci sono Darboe - piace all'Anderlecht - e Diawara, ma l'impegno in Coppa d'Africa dei due giocatori non agevola trattative. Non si è ancora concretizzato invece il passaggio di Reynolds all'Anderlecht: l'americano non è partito per il Belgio ma il suo trasferimento in prestito non è a rischio. Nel frattempo un altro giallorosso che sta per cambiare maglia è Robin Olsen. Lo svedese, che ha trascorso la prima parte della stagione allo Sheffield, sta per trasferirsi all'Aston Villa: dopo aver trovato l'accordo con i Villains, il portiere sta aspettando l'ok della Roma che vorrebbe inserire un diritto di riscatto in favore degli inglesi.

Si è conclusa ufficialmente invece l'esperienza in giallorosso di Borja Mayoral - nuovo giocatore del Getafe - che salutando i tifosi ha commentato l'ultimo periodo nella Capitale: «Gli ultimi mesi non sono stati facili per me. Ad essere sincero non avrei mai immaginato che sarebbe finita in questo modo, ma me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto».