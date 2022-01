Sicurezza all’Olimpico: pagherà la As Roma

Il Campidoglio ha già convinto la Roma, ma è sicuro di stringere a breve un accordo anche con la Lazio. Le società di calcio capitoline sono pronte a pagare di tasca propria i costi della vigilanza effettuata dalla polizia locale durante i match in casa: in poche parole, i soldi necessari per corrispondere la diaria o gli straordinari agli agenti impegnati intorno all’Olimpico per la sicurezza e per la gestione del traffico.

Negli accordi in dirittura d’arrivo è prevista anche una transazione (con sconto) sul pregresso. Un’intesa è stata trovata mercoledì a Palazzo Senatorio tra il sindaco Roberto Gualtieri, il capo di gabinetto Albino Ruberti e il Ceo dei giallorossi, Pietro Berardi. Non hanno parlato solo delle modalità per fare il nuovo stadio, ma anche dei soldi passati e futuri per la polizia locale. Dalla Roma trapela soddisfazione per un protocollo, che sarà firmato a breve.

Per una partita di medio calibro sono necessari almeno 60 vigili intorno all’Olimpico con un costo di 5 mila euro, per un big match il doppio (120 agenti per un valore di 10mila euro), circa il triplo per il derby. Roma e Lazio si accolleranno soltanto le spese della polizia locale, non quelle per le altre forze dell’ordine.

(Il Messaggero)