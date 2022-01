Serie A, nuova vittoria di Lotito: il "fedelissimo" Blandini eletto consigliere di Lega

Una vittoria in Lega di A per Claudio Lotito contro Dal Pino e Gravina. L'Assemblea odierna infatti ha nominato Gaetano Blandini consigliere indipendente del Consiglio di Lega. Una vittoria per Lotito dopo mesi di tentativi: il presidente della Lazio aveva già provato, due anni fa, a farlo nominare direttore generale. Poi, in autunno, aveva insistito a più riprese, proponendolo come Consigliere indipendente.

A votare per Blandini, ex dg della Siae, 12 società. Nella precedente votazione si era avvicinato al quorum, arrivando a 8 preferenze. Il fronte del 'sì' al nuovo consigliere nelle ultime ore si è allargato, tornando, come avvennuto quasi un anno fa per l’assegnazione dei diritti a Dazn, nuovamente in maggioranza.

(repubblica.it)

