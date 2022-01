Sergio Oliveira si è preso la Roma: l'uomo di Mou trascina i suoi verso l'Europa

L'arrivo di Sergio Oliveira sembra aver cambiato la Roma. Il portoghese è diventato subito un titolare nello scacchiere di Mourinho, infatti ha già giocato tre partite consecutive, nelle quali ha realizzato due reti. L'allenatore ha sempre elogiato il centrocampista per la sua personalità, ma sta dimostrando grandissime qualità anche nel gioco. Il suo lavoro è molto efficace e contro l'Empoli ha avuto grandi numeri: 5 occasioni da gol create, 4 passaggi chiave, 64 palloni giocati, 27 passaggi riusciti di cui 16 verticali. Con la Roma ha già eguagliato il numero di reti realizzate con il Porto in questa stagione. Le sue prestazioni stanno rendendo sicuramente contento il ct del Portogallo Fernando Santos e ieri il profilo della selezione lusitana ha voluto celebrare la prestazione di Oliveira: "Veni, Vidi, Vici! Sergio ha già segnato due reti in Serie A".

(corrieredellosport.it)

