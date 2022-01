Sergio Oliveira prepara lo sbarco in giallorosso

È il giorno di Sergio Oliveira. Nelle prossime ore il gm Tiago Pinto chiuderà la trattativa per il centrocampista del Porto: il giocatore ha già annunciato ai propri compagni che continuerà la propria avventura con i colori giallorossi. Il club portoghese vorrebbe assicurarsi da subito i soldi di un trasferimento definitivo, dilazionati in un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Roma sta cercando di subordinare il riscatto a un numero di presenze o alla qualificazione in Champions. Oliveira viene valutato 18 milioni in totale, se ne sta occupando Jorge Mendes e tutte le parti sperano in una chiusura positiva: non c'è motivo di credere che il banco possa saltare.

(Corsport)