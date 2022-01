Sergio Oliveira ormai è fatta. Arriva in prestito

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Giusto qualche dettaglio prima della fumata bianca. La Roma è al lavoro per regalare a Mourinho il secondo acquisto del calciomercato invernale dopo la trattativa per Maitland-Niles con l’Arsenal e in giornata conta di sistemare tutte le (piccole) questioni ancora in ballo con il Porto per il trasferimento di Sergio Oliveira. A Trigoria il centrocampista portoghese è già considerato virtualmente un giocatore giallorosso: arriverà con la formula del prestito oneroso (1 milione), con un diritto di riscatto fissato per la prossima estate a 13,5 milioni. Tiago Pinto è quindi riuscito ad accontentare il suo allenatore con quel tassello tanto cercato nei mesi passati dopo il lungo tira e molla per Xhaka: a facilitare l’affare, che ha lasciato perplessi molti tifosi del Porto e pure Conceicao, ha dato una mano Jorge Mendes, che gestisce la procura del classe 1992, oltre a quella dello Special One. Lo sbarco di Sergio Oliveira può arrivare già domani, in modo da metterlo il prima possibile a disposizione del tecnico che oggi inizierà a preparare la sfida con il Cagliari. Sul fronte uscite la Roma ha praticamente chiuso per la cessione in prestito di Reynolds all’Anderlecht: l’americano andrà a far esperienza in Belgio dopo aver visto il campo con il contagocce. Vicino all’addio anche Villar, che con l’arrivo di Oliveira sarà ancora più chiuso. Nel destino del classe 1998 c’è la Spagna, con il Celta Vigo e un altro club di Liga in pressing per averlo. Intesa già trovata da giorni per il prestito semestrale di Calafiori al Cagliari, ma la Roma ha detto ai sardi che le tempistiche della cessione saranno decise a Trigoria. Ma è soltanto una questione di tempo.