Sergio Oliveira, l'ultimo step è la formula

Sulla tempistica dell'affare Sergio Oliveira, Mourinho ha indicato «questa settimana». Ed è assai probabile che il portoghese riesca a debuttare già domenica contro il Cagliari, al posto dello squalificato Cristante. Ma la trattativa non è stata chiusa perché il Porto, proprietario del cartellino, non è disposto a lasciar partire il giocatore a prezzi di saldo. I Friedkin preferirebbero non investire molto denaro per calciatori di questa classe di età: vanno bene 40 milioni per Abraham, che non si svaluterà nel corso degli anni, ma non 15-18 per Sergio Oliveira, che ha già superato la metà della carriera. Ad ogni modo la Roma conta di arrivare all'obiettivo. Una soluzione può essere subordinare l'obbligo di riscatto a un numero alto di presenze oppure alzare l'offerta del prestito oneroso (ora ferma a 1,5 milioni) senza vincolarsi per il fu-uro. Ma è evidente che ancora le società non siano arrivate alla stretta di mano. Altrimenti già ieri sera Sergio Oliveira sarebbe partito.

(corsport)