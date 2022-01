Sergio Oliveira, ingaggio da 2,5 milioni netti

Sono ore cruciali per il passaggio in giallorosso di Sergio Oliveira. La Roma e il Porto stanno perfezionando gli ultimi particolari e la fumata bianca potrebbe esserci stamattina: il centrocampista arriverà in prestito oneroso (1 milione di euro) fino a giugno con diritto di riscatto (la Roma sembra riuscita ad evitare l’obbligo) fissato a 13.5 milioni. Oliveira, che ha già salutato i compagni al Porto, sbarcherà nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto (guadagnerà 2.5 milioni netti all’anno) che lo legherà alla Roma. Sarà subito a disposizione di José Mourinho.

(corsera)