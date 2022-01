Sergio Oliveira è già nel cuore della Roma

Sergio Oliveira ha voluto fortemente il trasferimento alla Roma, adesso se lo può godere fino in fondo con le prime giornate a Trigoria e il match che giocherà da titolare domenica contro il Cagliari. Il centrocampista portoghese ieri ha vissuto il primo vero giorno a Trigoria da calciatore giallorosso e si è presentato con largo anticipo al Fulvio Bernardini rispetto all’appuntamento fissato da Mourinho alle 10 di mattina.

È arrivato circa un’ora prima. Si è presentato al gruppo, ha conosciuto tanti volti nuovi ma anche alcuni dei giocatori già incrociati la scorsa estate, nell’amichevole giocata in Algarve. Si è allenato regolarmente e ha giocato anche il test contro la Primavera, nel quale in parte si è rivisto anche El Shaarawy (probabilmente tra i convocati contro il Cagliari), ma a cui non ha preso parte Rui Patricio che si trascina qualche problema fisico. A Trigoria hanno apprezzato le sue doti umane: viene descritto come una persona educata, attenta ai particolari, seria ma al tempo stesso socievole e subito a suo agio nel nuovo contesto.

(Corsport)