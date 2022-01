Sergio Oliveira a un passo dalla Roma. Salutano Villar, Calafiori e Reynolds, c'è il Valencia su Diawara

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Risolto il problema della mancanza di un'alternativa a Karsdorp, Tiago Pinto vuole archiviare anche la questione centrocampista. In questo senso la priorità del general manager è Sergio Oliveira, che con il passare dei giorni sembra avvicinarsi pian piano al trasferimento in giallorosso, con tanto di like al post che ha annunciato la firma di Maitland-Niles.

La Roma punta a chiudere l'operazione durante la prossima settimana e anche nelle ultime ore i contatti con il Porto sono proseguiti. Entrambi i club sono allineati sulla formula del trasferimento, che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione complessiva che dovrebbe superare i 15 milioni. Con i portoghesi rimangono però da definire alcuni dettagli.

Sul fronte uscite a breve dovrebbero sbloccarsi le partenze in prestito di Calafiori e Reynolds mentre Villar sembra aver già preparato le valigie per tornare in Liga: il centrocampista è vicino al trasferimento in prestito al Celta Vigo. Non ci sono novità invece per Diawara. L'ex Napoli piace al Valencia ma per ora gli spagnoli si sono limitati ad un sondaggio. Il club inoltre ha ufficializzato che sono maturate le condizioni per la cessione a titolo definitivo di Pau Lopez al Marsiglia.

Nel frattempo la Roma ha annunciato l'arrivo di Maitland-Niles, che ieri ha svolto il primo allenamento a Trigoria. «Posso ricoprire diversi ruoli - ha detto - questo è sicuramente positivo per un allenatore e forse è per questo che sono qui. Giocherò dove potrò essere utile alla squadra. Lavorare con Mourinho è una grande opportunità, lo considero una dei migliori al modo. L'altra sera a cena abbiamo avuto modo di parlare del futuro e di quello che si aspetta da me. Ora voglio solo scendere in campo e rendere al meglio».