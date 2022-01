Sbarca Maitland-Niles. Il giocatore oggi in Italia, potrebbe assistere alla gara di Milano. Domenica in panchina contro la Juve

Quella di ieri è stata la giornata di Maitland Niles, il suo trasferimento in prestito alla Roma è in via di definizione. Ha svolto già le visite mediche nel centro sportivo dell'Arsenal, oggi volerà in Italia con il club giallorosso che tenterà di metterlo a disposizione di Mourinho a partire dalla gara di domenica alle 18:30 contro la Juventus. Il suo ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno al milione e mezzo per 6 mesi, leggermente di più rispetto a quanto percepiva all'Arsenal. Non è escluso che oggi faccia tappa a Milan per assistere alla sfida contro i rossoneri.

(corsport)