Sabato 5 febbraio contro il Genoa: stadio al 50%

Dopo la sosta per la Nazionale, il campionato di Serie A ricomincerà con gli stadi aperti al 50% della capienza. Sarà proprio la Roma a guidare la ripartenza con la prima partita in programma: contro il Genoa (sabato 5 febbraio, alle 15) ci saranno quindi circa 34 mila spettatori tra abbonati (poco più di 20 mila) e biglietti. La formazione di Mourinho anticiperà al sabato perché il martedì successivo (8 febbraio), alle 21 a San Siro, affronterà l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia, in gara secca. La domenica successiva (13) i giallorossi giocheranno alle 18 in trasferta con il Sassuolo mentre in casa con il Verona si giocherà di sabato (19) alle 18.

(corsera)