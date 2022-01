Rush finale

Il mercato chiude alle 20, ma la Roma è ancora bloccata da Diawara, che ha aperto all'addio ma troppo tardi. I club che lo consideravano una priorità come il Torino e la Sampdoria hanno virato su Ricci e Sensi. Il Valencia, dopo aver preso Moriba dal Lipsia, non affonda il colpo mentre il Galatasaray è in pressing per il viola Pulgar. Restano il Venezia e il Cagliari che tuttavia chiedono al club giallorosso un aiuto per pagare l'ingaggio (1,1 milione sino a giugno) del centrocampista. Uno stallo che potrebbe far cambiare in extremis le strategie in uscita. Allertato nel weekend Darboe: potrebbe toccare a lui salutare e in questo caso lo stipendio, nonostante il rinnovo, non sarebbe un problema. Pinto rimane così alla finestra.

Mourinho si augurava di ricevere un altro innesto. Regista o mediano, poco importava. L'ideale sarebbe stato alzare ulteriormente il tasso di esperienza e personalità della squadra, Nandez rimane la carta last-minute da giocarsi: se la Juve non chiude e Diawara si accasa, non va escluso un ultimo tentativo. Tuttavia l'impressione è che per il centrocampista se ne dovrà riparlare a giugno. La Roma tornerà alla carica per Xhaka ma guarderà anche altrove e soprattutto in altri ruoli, Come quello dell'esterno offensivo. Si va da Mavididi del Montpellier a Guedes del Valencia. Il calciatore è stato avvistato in città nell'ultima settimana ma da Trigoria sono piovute smentite su un possibile incontro con Pinto. Fatto sta che il portoghese piace e non poco. Con il Valencia si sta studiando uno scambio con Carles Perez che a giugno vuole tornare a giocare in Spagna. La Roma dovrà inserire anche un conguaglio economico. A meno che Diawara, in giornata, non si trasferisca proprio alla corte di Bordalas. E allora l'arrivo potrebbe essere anche anticipato.

(Il Messaggero)