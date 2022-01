Rui ci mette la mano e Mou la grinta, Oliveira è un sogno

La grinta di Mourinho, la personalità di Sergio Oliveira e la mano prodigiosa di Rui Patricio. Non c’è mai stato così tanto Portogallo nel dna della Roma, che costruisce tanto, tantissimo, ma spreca una quantità industriale di occasioni da gol nella vittoria di misura sul Cagliari di Mazzarri.

L’1-0 inchioda ancora una volta la squadra giallorossa davanti ai propri limiti, palesati soprattutto nella qualità di scelta sotto porta, che hanno fatto infuriare in più di un’occasione lo Special One. Almeno questa volta i giallorossi non hanno concesso rimonte drammatiche, ma lo psicodramma collettivo è stato evitato da una parata sontuosa del portiere portoghese. “La vittoria rimane super ma in una partita così in controllo, in totale dominio, con o senza palla, rischi poi di pareggiarla 1-1, se non fosse stato per una parata fantastica di Rui Patricio su Joao Pedro, al termine di una partita che potevi vincere 4 o 5 a zero“.

