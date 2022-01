Roma, Tiago Pinto studia le cessioni: ecco tutte le trattative in uscita

Tiago Pinto vuole accontentare le richieste di Mourinho, ma per farlo deve prima cedere alcuni giocatori. Per quanto riguarda il pacchetto difensivo il primo nome è quello di Calafiori, che potrebbe trasferirsi al Cagliari ma al momento la trattativa è in standby. Gli altri in uscita sono Santon, Fazio e Reynolds. Sul primo ci sono interessamenti sia dalla Serie A sia da club turchi e francesi, mentre il difensore argentino è in orbita Sampdoria ma il suo ingaggio è troppo elevato ed inoltre deve prima trattare con la Roma la rescissione del suo contratto, proprio come Santon. Reynolds invece è cercato da Anderlecht e Brugge, ma è in piedi anche l'ipotesi MLS.

A centrocampo sono in uscita Diawara, che piace sia al Cagliari sia in Francia, e Villar, sul quale sono attive Valencia ed Elche, che vorrebbero riportarlo in patria con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In attacco Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid, è destinato a lasciare i giallorossi e la Fiorentina lo sta trattando. Anche Carles Perez potrebbe partire ed ha parecchi estimatori in Spagna.

