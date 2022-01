Roma, Smalling cede al pressing e per giocare dice sì al vaccino

La notizia era nell’aria, la conferma è arrivata dall’Inghilterra: «Chris Smalling ha deciso di vaccinarsi». Tematica che aveva acceso i social giallorossi e che aveva costretto la moglie, la nota modella vegana Sam Cooke, a chiudere i suoi account. Il pressing del club alla fine ha funzionato, il difensore inglese ha sciolto così le personali riserve e deciso di adeguarsi al protocollo. D’altronde serio era il rischio di non poter continuare a giocare con la maglia della Roma dal 1 febbraio. Nessun intervento sul mercato in programma né cessioni in vista per l’inglese, che continuerà ad essere il pilastro difensivo della Roma. Già a partire dalla delicata sfida in casa del Milan di oggi pomeriggio a San Siro. Lo Special One può quindi sorridere. Intanto in vista di stasera contro il Milan, Rui Patricio non è al 100% della forma ma con un ritrovato Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso ha recuperato dall’infortunio ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Sulle fasce Vina a sinistra e Karsdorp a destra, che sta per conoscere il suo nuovo compagno di reparto: Ainsley Maitland-Niles ha svolto le visite mediche a Londra, ormai manca solo l’ufficialità dell’operazione.

(La Repubblica)