Roma, scatta l'assalto finale a Kamara

“Forse ho sbagliato a dire che il mercato era chiuso, fino al 31 è aperto. Io non mi aspetto qualcosa di più, ma il mercato è aperto…". A Josè Mourinho la Roma va bene anche così, dopo gli innesti di Maitland-Niles e Oliveiram ma se arrivasse qualcosa in più ne sarebbe felice. Ed è anche per questo che ieri in conferenza vha rimarcato proprio il fatto che fino al 31 c’è ancora possibilità di fare qualcosa.

La prossima, dunque, sarà la settimana in cui la Roma cercherà di stringere il cerchio intorno a Kamara. A giugno andrà in scadenza e ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto. Radiomercato sussurra che abbia in mano già un accordo con la Roma. Se il Marsiglia vuole monetizzare deve mettersi a tavolino la prossima settimana, forte anche del fatto che a giugno dovrà versare 20,4 milioni di euro ai giallorossi per i riscatti di Pau Lopez e Under. Per la Roma, però, è fondamentale prima piazzare altrove uno tra Diawara (preferibile) e Darboe.

(Gasport)