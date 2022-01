Roma, preso Calvarese. Dinamiche di gioco e Var, lezioni anche a Primavera e squadra femminile

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Tanto tuonò che piovve. Dopo i diversi fulmini a ciel sereno arrivati da inizio stagione, la Roma ha deciso di ingaggiare Gianpaolo Calvarese come consulente del club. L’ex arbitro di Serie A - dodici anni di esperienza e 154 dirette nella massima serie - ha iniziato a collaborare con la società giallorossa ormai da un mese, una necessità scaturita dall’importanza sempre maggiore che hanno assunto la conoscenza minuziosa di alcune dinamiche di gioco e dell’applicazione della Var.

L’ex fischietto non sarà presente quotidianamente a Trigoria - continuerà a collaborare con Amazon Prime come moviolista - ma avrà comunque un confronto costante con la Roma, ricoprendo l’incarico di match analysis delle gare e di diverse situazioni di gioco oltre a formare giocatori e staff tecnici per cercare di aumentare la consapevolezza del regolamento. Una duplice funzione che non sarà limitata soltanto alla prima squadra ma riguarderà anche Primavera, settore giovanile e la prima squadra femminile, vista la necessità di garantire a ogni livello le informazioni necessarie per continuare a crescere sotto tutti i punti di vista (tra i giovani e nel calcio femminile non è previsto l’utilizzo della Var). Già la scorsa settimana Calvarese ha incontrato i ragazzi allenati da Alberto De Rossi per una "lezione" andata in scena nella sala Champions del Fulvio Bernardini, alla presenza del tecnico della Primavera e del responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine.

La piena comprensione di ogni aspetto regolamentare infatti è considerata dalla dirigenza giallorossa un aspetto propedeutico alla crescita dell’intero ambiente Roma su più livelli. Una novità che ha avuto la piena approvazione anche da parte di José Mourinho, che nei suoi primi mesi da romanista ha criticato in più di un’occasione la classe arbitrale: in questo senso il confronto con Calvarese servirà anche ad evitare polemiche generiche aumentandola consapevolezza dei protagonisti in campo. In più consentirà al club la possibilità di fornire spiegazioni più scrupolose dopo eventuali riferimenti pubblici all’operato degli arbitri. In ogni caso Calvarese non entrerà in alcun modo in contatto con i direttori di gara, limitandosi ad una spiegazione telefonica ai vertici societari in caso di episodi controversi.

Intanto domani pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria dopo i quattro giorni di vacanza concessi dallo Special One: come di consueto prima di scendere in campo il gruppo squadra verrà sottoposto ad un tampone per individuare eventuali positivi al Covid. Sono diversi i giocatori che hanno approfittato della pausa concessa da Mou per godersi qualche giorno di relax in Italia o all’estero: Abraham si è concesso una vacanza al caldo di Dubai, Veretout ha scelto di trascorrere alcuni momenti insieme alla famiglia sulla neve di Roccaraso mentre El Shaarawy sta passando il weekend a Milano. C’è attesa anche per il rientro in gruppo di Lorenzo Pellegrini, che punta a tornare titolare contro il Genoa.