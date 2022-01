Roma, per il regista tutto rinviato all'estate: Xhaka in pole

Nello specifico erano due le pista aperte in questa ultima parte del mercato invernale: Xhaka, da sempre la prima scelta dello Special One, e Danilo Pereira, che era l’alternativa nata nell’ultima settimana e che sarebbe potuto arrivare in prestito dal Psg. Entrambe le piste, però, erano legate alla possibile uscita di Diawara, che invece,na meno di clamorosi colpi di scena, resterà ancora in giallorosso fino a giugno prossimo.

L’assalto a Xhaka è quindi rinviato alla prossima estate, quando la Roma si rimetterà a tavolino con l’Arsenal anche per trattare la situazione relativa a Maitland-Niles, il terzino destro in prestito secco dai Gunners. Alla fine si potrebbe anche allestire una maxi-operazione che preveda tutti e due i giocatori in giallorosso e – magari – uno “sconto” sull’intero pacchetto, visto che il club inglese valuta Xhaka intorno ai 20 milioni.

Oggi si farà un ultimo disperato tentativo per sistemare altrove Diawara. La trattativa con il Valencia si è arenata, continua a piacere al Venezia, chissà che non sia quella la sua destinazione finale. Almeno per questi sei mesi, poi a giugno si vedrà cosa fare.

(Gasport)