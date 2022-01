Roma, non solo Kamara: a centrocampo risalgono Grillitsch e Xhaka

Per Mourinho il centrocampo è il reparto che ha più bisogno di essere rinforzato e, dopo l'arrivo di Oliveira, il tecnico chiede un giocatore come Kamara in grado di dare ancora più equilibrio al reparto. Il centrale del Marsiglia, che può giocare anche in difesa e che si libera a parametro zero a giugno, potrebbe essere inserito in una maxi operazione che prevede i riscatti già sicuri di Ünder e Pau Lopez per una ventina di milioni.

Sul francese c’è però molta concorrenza, ecco perché un altro nome che è sempre valido è quello di Grillitsch dell’Hoffenheim, anche lui in scadenza a giugno. Va, comunque, sempre monitorata la situazione Xhaka.

