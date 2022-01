ROMA-LECCE: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Ibanez e Cristante, Maitland-Niles a sinistra. Confermato Oliveira. Chance per Perez

LAROMA24.IT – Esordio in Coppa Italia per la Roma, che sfiderà il Lecce allo Stadio Olimpico alle ore 21 nel match valido per gli ottavi di finale. La vincente di questa partita se la vedrà ai quarti di finale contro l’Inter, che ieri si è imposta per 3-2 contro l’Empoli. Mourinho non vuole assolutamente sottovalutare una gara che sulla carta sembrerebbe facile e per questo motivo farà poco turnover, affidandosi a molti titolari.

In difesa lo Special One ritroverà Ibanez, ma la vera novità è a sinistra, dove giocherà Maitland-Niles, sempre schierato a destra fino a questo momento. A centrocampo invece confermato Oliveira dopo la rete all'esordio contro il Cagliari. Sulla trequarti invece le alternative sono molte, l'unico certo del posto infatti sembra Mkhitaryan. Chance anche per Perez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Vina; Sergio Oliveira, Cristante; Perez, Mkhitaryan, Felix; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Sergio Oliveira, Cristante; Perez, Mkhitaryan, Felix; Shomurodov.

IL TEMPO (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Sergio Oliveira; Perez, Mkhitaryan, Felix; Abraham.

LEGGO (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Oliveira, Cristante, Mkhitaryan; Felix, Abraham, Zaniolo.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Sergio Oliveira; Perez, Mkhitaryan, Felix; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Sergio Oliveira, Cristante; Perez, Shomurodov, Felix; Abraham.

IL ROMANISTA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Viña; Cristante, Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, Shomurodov; Abraham.