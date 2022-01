Roma, la crisi di Veretout: ora non è più incedibile e il rinnovo si allontana

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout sembra un lontano parente di quello delle passate stagioni, infatti sono tante le prestazioni negative collezionate, che a volte sono culminate con le sostituzioni. Nelle prime due partite aveva iniziato alla grande con due gol ed un assist, ma a causa di alcuni problemi fisici ha dovuto stringere i denti e troppo spesso è apparso spento in mezzo al campo, quasi invisibile. Anche i numeri lo confermano: il francese è il giocatore giallorosso che è stato sostituito il maggior numero di volte in questa stagione (ben 17). Queste prestazioni hanno portato la società a ragionare sul futuro, infatti i contatti con il suo agente per il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2024) sono stati messi momentaneamente in standby. Inoltre la Roma potrebbe considerare una sua eventuale cessione in estate per poi affondare il colpo su un centrocampista più adatto al gioco di Mourinho. Su di lui ci sarebbero Tottenham e Napoli, ma per ora è da escludere un suo addio a gennaio. Starà a lui invertire la rotta e riconquistare la fiducia dell'ambiente.

