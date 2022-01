Piccolo incidente per Tammy Abraham. L'attaccante della Roma, nei pressi del quartiere Eur a bordo dell'auto modello Porsche Cayenne, è entrato in collisione con una utilitaria. L’inglese è sceso dall’auto per accertarsi che non ci fossero feriti e, dopo aver chiarito la dinamica, è andato a Trigoria per l'allenamento.

(ilmessaggero.it)

