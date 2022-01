Roma forte su Kamara. E rispunta Ndombele

Tiago Pinto insiste per Boubacar Kamara, che ha praticamente annunciato la sua partenza dal Marsiglia già in questa sessione di mercato. Per un altro colpo in entrata, però, serve cedere: Diawara - che finora ha rifiutato tutte le offerte creando di fatto un problema alla Roma - interessa a Valencia e Galatasaray. Anche Darboe può partire, ma in prestito.

Il problema per Kamara è invece costituito dall'ingaggio: la richiesta del suo agente è di 5 milioni di euro a stagione. Intanto la suggestione rimane Tanguy Ndombele, che però partirebbe solo a titolo temporaneo. Il centrocampista del Tottenham è stato offerto alla Roma, ma l'ingaggio da 10 milioni di euro è improponibile per il club giallorosso. Interessa anche al Napoli e ad alcune spagnole, tra cui Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia.

(Corsport)