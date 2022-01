Roma Femminile a Napoli: le giallorosse provano a riprendersi il secondo posto

IL TEMPO (M. VITELLI) - Torna il campionato di calcio femminile. Oggi alle 12.30 (diretta TimVision) la Roma fa visita al Napoli per provare a riconquistare il secondo posto (ieri il Sassuolo ha battuto 4-0 l’Hellas Verona superando le ragazze di Alessandro Spugna). Le giallorosse si presentano all'appuntamento dopo sei vittorie consecutive in campionato, l’obiettivo è quello di continuare così per provare a rimontare punti sulla Juventus prima in classifica.

«Sono state settimane complicate – dice il mister delle capitoline – e mi sento di dover ringraziare tutti, abbiamo lavorato in maniera spettacolare» . Contro il Napoli sarà un match difficile. «Anche loro sono in un momento positivo – spiega Spugna –hanno ottenuto un risultato importante a Milano, sarà una battaglia». Nell’ultima uscita, le giallorosse hanno ottenuto la vittoria al fotofinish ribaltando un risultato che sembrava ormai negativo. «Un segnale importante – prosegue il mister – due gol negli ultimi minuti sono il segnale che stiamo crescendo anche sotto il profilo mentale». Dopo il giro di boa si inizia a fare sul serio, ogni gara può essere decisiva per la classifica finale. «Partita dopo partita sarà sempre più complicato perché ormai il campionato è fatto da chi vuole restare davanti e chi vuole salvarsi, quindi ogni match è insidioso».

Intanto, in settimana, è arrivato il rinnovo di contratto per Alice Corelli. L’attaccante, cresciuta nel settore giovanile romanista, ha firmato fino a giugno 2024. In casa Napoli si cerca anche l'appoggio del pubblico. Per la partita contro la Roma l’ingresso allo stadio sarà gratuito. In porta, l’ex-giallorossa Rachele Baldi appena sbarcata all’ombra del Vesuvio. «Per me sarà una partita particolare – ammette – ma vorrei fare uno scherzetto alle mie ex-compagne».