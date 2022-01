Roma, Fazio saluta. Pinto prepara il rinnovo di Zaniolo

Tiago Pinto ha ancora poche ore per aggiungere un ultimo colpo a un mercato di riparazione comunque buono e poi dovrà concentrarsi sui rinnovi di contratto di alcuni giocatori considerati punti fermi per il futuro.

Intanto Federico Fazio ha risolto consensualmente il suo contratto con la Roma, che era in scadenza a giugno, e ha già firmato per tre stagioni con la Salernitana. In estate l'argentino aveva rifiutato alcune proposte di cessione e poi aveva presentato una causa legale, chiedendo il pagamento dell’intero stipendio e 2 milioni di euro come indennizzo. L’accordo porta con sé la rinuncia alla causa. Si complica invece la cessione di Diawara: sembrava ci fosse disponibilità ad accettare un trasferimento, ma ha fatto sapere di preferire il Valencia. Non è convinto, invece, delle proposte di Sampdoria e Venezia, e non è interessato al campionato francese né al Galatasaray.