Roma, fatta per Sergio Oliveira: prestito con riscatto. Salutati i compagni, già domani possibile arrivo nella capitale

Sergio Oliveira a breve sarà a Roma, come ha fatto capire anche Mourinho nel post partita di ieri. E' stato raggiunto l'accordo sulla base del prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni. La Roma - tramite la Gestifute - è riuscita a chiudere la trattativa senza inserire l'obbligo di riscatto nell'affare, anche se difficilmente a fine stagione non arriverà il suo trasferimento a titolo definitivo in giallorosso.

Per questo, già domani Sergio Oliveira - che ha già salutato i compagni di squadra al Porto- potrebbe essere nella capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto di quattro anni a circa due milioni e mezzo di euro netti a stagione.

(corrieredellosport.it)

