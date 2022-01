Roma alla portoghese: Oliveira segna ed è già leader, Rui Patricio para. Cagliari a terra

Cambia la classifica, ma per ora non il gioco. La sfida fra Roma e Cagliari si può raccontare anche così. Il nuovo arrivato Sergio Oliveira si procura il rigore e va a segnare dal dischetto il gol che decide una partita modesta, con i sardi che hanno il solido alibi degli 11 indisponibili e i giallorossi quello dei troppi errori sottoporta. Grazie al suo connazionale Mourinho ritrova il sorriso, visto che i giallorossi, in attesa della Fiorentina, appaiano per adesso la Lazio al 6o posto.

Lo Special One punta subito sulle novità, con Maitland-Nils confermato sulla destra e Oliveira leader di una mediana in cui - perso Pellegrini nel riscaldamento - è affiancato da Veretout, con Mkhitaryan che si dispone sulla trequarti per innescare soprattutto Zaniolo e Abraham, visto che a Felix viene chiesto tanto lavoro anche in copertura.

Tanti rimpianti nella ripresa. A turno Felix, Veretout, Zaniolo, Oliveira e Shomurodov sciupano tante ripartenze, spesso ben orchestrate da Mkhitaryan. Il Cagliari prova ad alzare il baricentro e Joao Pedro costringe Rui Patricio a deviare il suo tiro sulla traversa.

(Gasport)