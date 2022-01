Roma, 45' da brividi e fischi. Poi Mou si prende l'Inter

Grazie alla vittoria della sua Roma sul Lecce Josè Mourinho ritroverà l'Inter a San Siro. La qualificazione dei giallorossi ai Quarti di Coppa Italia arriva però non senza difficoltà: la squadra di casa va infatti sotto nel primo tempo grazie al gol dell'ex Calabresi, sollecitando la reazione dell'Olimpico che ha chiaramente chiesto a Cristante e compagni di tirare fuori qualcosa in più per vincere la partita. E quel qualcosa è arrivato: prima, con Kumbulla, poi con Abraham e Shomurodov.

I cambi nell'intervallo dello Special One - dentro Vina, Zaniolo e Mkhitaryan - danno alla Roma un piglio diverso. Il pareggio era arrivato già nella ripresa, e dopo il vantaggio e l'espulsione di Gargiulo la missione dei giallorossi si mette in discesa. Con l'uomo in più è appunto Shomurodov a siglare la rete del definitivo 3-1.

(gasport)