Roma, 31 anni fa la scomparsa di Dino Viola: il ricordo del club e dei tifosi

La Roma ed i suoi tifosi ricordano la scomparsa di Dino Viola, avvenuta trentuno anni fa. Il presidente giallorosso guidò il club dal 1979 al 1991. In questo periodo vinse lo scudetto 1982/1983 e ben cinque Coppe Italia (1979/1980, 1980/1981, 1983/1984, 1985/1986 e 1990-1991). Uno dei momenti memorabili di Viola alla Roma risale al 1984, quando parlò dopo la finale di Coppa dei Campioni persa contro il Liverpool: "La Roma non ha mai pianto e mai piangerà: perché piange il debole, i forti non piangono mai".

