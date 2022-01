Rivoluzione Cagliari: emergenza totale

Mazzarri aveva detto che il Covid avrebbe influenzato pesantemente la seconda parte di stagione, ma la vigilia del match contro la Roma ha privato il tecnico di ben quattro giocatori: Bellanovra, Grassi, Lovato e Aresti, più cinque ragazzi della Primavera, ai quali va aggiunto anche Oliva, in permesso in Uruguay. Una vera e propria ecatombe in casa Cagliari, tanto che il tecnico sarà costretto a chiamare diversi ragazzi del vivaio per completare la lista dei convocati. Le assenze forzate di tre titolari obbligano Mazzarri a cambiare il piano gara e anche il modulo: niente 3-5-2, modulo che aveva dato ottime risposte al tecnico, si passa al 4-4-2, con Deiola-Marin in mediana, Nandez appena recuperato dal Covid a destra e Dalbert a sinistra. Davanti Joao Pedro-Pavoletti. In difesa scelte obbligate: Zappa, Altare, Carboni e Lykogiannis.

(corsport)