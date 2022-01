Ritorna Smalling. El Shaarawy spera

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Se il progetto della Roma prevede progressi «a poco a poco», Mourinho si aspetta una reazione e segnali di crescita già dalla prossima gara di campionato in programma domani alle 18 in casa dell'Empoli. Per il tecnico le buone notizie arrivano dall'infermeria: dopo essere tornato ad allenarsi in gruppo giovedì scorso, El Shaarawy sta continuando a lavorare con la squadra e oggi si deciderà se inserirlo trai convocati. Torna a disposizione anche Smalling che, dopo aver assistito all'Olimpico alla gara con il Lecce, ieri si è rivisto sul campo del Fulvio Bernardini.

Dopo essere stato indisponibile per più di una settimana, l'inglese dovrebbe partire dalla panchina mentre uno tra Kumbulla e Ibanez affiancherà Mancini al centro della difesa. A sinistra tornerà Vina, che in Coppa Italia aveva lasciato il posto a Maitland-Niles: dopo tre gare da titolare l'ex Arsenal è destinato ad un turno di riposo, con Karsdorp confermato a destra. Sergio Oliveira continuerà ad affiancare Cristante in mediana mentre Mkhitaryan sembra favorito su Veretout per giocare alle spalle di Abraham, vicino a Zaniolo e ad uno tra Felix e Shomurodov. Assente invece Pellegrini, alle prese con un'infiammazione al flessore: il capitano giallorosso rientrerà dopo la sosta.

Spinazzola è ancora in attesa della visita di controllo necessaria ad ottenere l'ok per tornare ad allenarsi in gruppo. Una volta arrivato il via libera dei medici, il terzino svolgerà un lavoro per riatletizzarsi prima di poter essere convocato. Dopo il grave infortunio subito a luglio, lo staff medico di Trigoria non vuole correre rischi.