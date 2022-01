Ritorna Pellegrini ma si fermano El Sha e Mayoral

Si avvicina la sfida della Roma contro il Milan di giovedì e Josè Mourinho ritrova Lorenzo Pellegrini, che ha smaltito l'infortunio alla coscia destra. Non ci sarà invece l'ex di giornata, Stephan El Shaarawy. In isolamento poi, per contatto con persona positiva, Borja Mayoral: l'esito di un nuovo tampone chiarirà le condizioni di salute dello spagnolo. E intanto si attende che il giocatore della Roma che ancora non si è vaccinato - identità tenuta riservata per questioni di privacy - si convinca ad immunizzarsi, prima che siano le regole del nuovo decreto ad imporre lo stop.

(gasport)