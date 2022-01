Rimandati: Roma e Mou, i conti non tornano. Serve la rivoluzione

La Roma ha nove punti in meno dello scorso anno, ha perso nove volte in campionato, ha nove punti meno dell’Atalanta, quarta, con una partita giocata in più; il progetto triennale, con firma Mourinho, non uno qualunque, frena bruscamente e per l’ennesima volta. Mourinho, nel post Roma-Juve, usa la strategia delle distruzione verbale, con dichiarazioni, diciamo critiche, contro squadra e società sulle imposizioni economiche di mercato. Dalla distruzione si ricostruisce e la Roma, proprio secondo il suo allenatore, andrebbe praticamente rifondata, magari con un difensore centrale in più , un terzino , un centrocampista-regista. Tre giocatori di livello tecnico superiore alla media e con personalità. Non è la prima volta che Mou parla in quel modo e finora certe dichiarazioni non hanno portato vantaggi, anzi. Una squadra debole caratterialmente, davanti a parole così nette, si indebolisce ancor di più, e una società che non può spendere, non comincia a farlo se ironizzi sul prestito di Salah o sul mercato che si sta facendo in questa fase, quasi a costo zero. Il giorno dopo ti aspetti botti e fuochi d’artificio (una volta era così), invece, a Trigoria – con la squadra a riposo (ripresa del lavoro, oggi, in vista del Cagliari) tutto nella norma: giornata di confronto ordinario, senza summit particolari o vertici tra Mourinho e i Friedkin che hanno parlato certamente con Tiago Pinto, loro referente abituale e principale. Questo fanno sapere. Adesso Mou, da parafulmine, diventa l’uomo della piazza per spingere il club a investire sui calciatori. Serve una sterzata, quella sì: come squadra e nelle strategie societarie. Il tecnico portoghese ha bisogno di giocatori all’altezza, caratterialmente forti e che tecnicamente sappiano fare la differenza. Come è stato abituato in passato: così ha vinto, così vuole vincere a Roma.

(Il Messaggero)