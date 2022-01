Reynolds saluta, Kamara studia tutte le offerte

A Trigoria la priorità sul mercato è chiara: sfoltire la rosa. E in questo senso arrivano novità positive. Chiuso l'accordo per il prestito di Bryan Reynolds al Kortrijk, ma la trattativa che pesa di più è quella per l'uscita di Amadou Diawara: in stallo la trattativa con il Valencia, ma il giocatore piace anche alla Sampdoria. Qualora i giallorossi dovessero alleggerire il monte ingaggi con la cessione del guineano l'idea rimane sempre Boubacar Kamara, che ha spiegato ancora come separarsi dal Marsiglia a questo punto sarebbe un bene. L'ingaggio chiesto dal giocatore, però, è alto, e allora Florian Grillitsch torna ad essere un'alternativa. Titoli di coda su Gonzalo Villar: dopo la rottura, i vecchi agenti hanno fatto causa al giocatore: chiedono 2 milioni.

(gasport)